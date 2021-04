Un nouveau véhicule pour l’organisme Aux bonheurs des aînés de Lanaudière

Les aînés de la région de Lanaudière qui ont besoin de se déplacer pourront le faire dans une nouvelle voiture.

Grâce à un don de 10 000 $ de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, l’organisme Aux bonheurs des aînés de Lanaudière a pu faire l’acquisition de cet automobile.

Cette auto servira au transport d’accompagnement bénévole des gens qui n’ont plus leur voiture et qui doivent se rendre à leur rendez-vous ou faire des courses.

Aux bonheurs des aînés est un organisme communautaire qui dessert les personnes âgés de 55 ans et plus des municipalités de Crabtree, Saint-Paul, Saint-Thomas, Village-Saint-Pierre, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Liguori.