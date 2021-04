Vaccination : au tour des personnes handicapées et présentant un spectre de l’autisme

La deuxième phase de l’élargissement de la campagne de vaccination pour les personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme et les personnes handicapées est mise en branle dans Lanaudière.

Également, ce groupe prioritaire inclut toute personne qui présente une incapacité motrice, intellectuelle, de la parole ou du langage, visuelle, auditive ou associée à d’autres sens.

Celles-ci peuvent prendre un rendez-vous dans une clinique de vaccination si elles sont âgées de 16 ans et plus, ou dans une pharmacie pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

Un proche-aidant d’une personne qui fait partie de cette clientèle peut recevoir le vaccin ou un parent par enfant handicapé mineur.

Le centre hospitalier de Lanaudière et le site de vaccination de Charlemagne ont été aménagés pour ceux qui ont besoin d’une assistance ou d’un accompagnement.

Des intervenants en DI-TSA-DP vont être mis à la disposition en plus du personnel qui est consacré à la vaccination afin de soutenir les personnes et les proches aidants.

Le CISSS de Lanaudière a démarré la semaine dernière la vaccination pour les personnes handicapées et présentant un trouble du spectre de l’autisme dans les ressources intermédiaires et de type familial.