Pacini ferme temporairement et donne ses surplus de nourriture

Après avoir pris toutes les précautions et mesures recommandées pour limiter la propagation de l’épidémie COVID-19, Pacini franchit une étape additionnelle en fermant temporairement tous ses établissements au Canada à compter du lundi 16 mars.

Cette décision vient soutenir le principe d’évitement des lieux de rassemblement mis de l’avant par les autorités politiques et sanitaires afin de lutter efficacement contre le coronavirus. La chaîne entend ainsi protéger ses clients, ses employés, ses franchisés, ses fournisseurs, ses partenaires et toutes les communautés dans lesquelles elle a pignon sur rue.

« De très grandes entreprises, comme Apple et Nike, ont déjà fermé toutes leurs boutiques, peu importe ce qu’il en coûte », souligne Pierre Marc Tremblay, propriétaire de la chaîne. « Nous applaudissons leur sens des responsabilités et leur courage, et nous mettons l’épaule à la roue », ajoute Nathalie Lehoux, happy présidente de Pacini.

Compte tenu de cette décision, tous les employés pourront bénéficier de l’assurance-emploi et ils seront prêts à accueillir et servir les clients dès que la situation reviendra à la normale. D’ici là, Pacini fera don de tous ses surplus de nourriture aux banques alimentaires du Québec.

Plus que jamais, les dirigeants et les employés de Pacini souhaitent la santé, l’amour et le bonheur. « Au plaisir de vous revoir dans un de nos restaurants lorsque cette épreuve sera derrière nous. »