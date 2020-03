Coronavirus: quels événements annulés dans la région ?

Dans la lignée des annonces faites par le gouvernement Legault ces deux derniers jours, notamment celle interdisant les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, les annulations d'événements tombent en rafale. Petit tour d'horizons de ceux supprimés ou reportés dans la région.

Sports

Le Championnat provincial de judo 2020 ne fait pas exception à tous les événements qui ont été reportés ou annulés. Une recommandation a été émise par Judo Canada; de fait, Judo Québec a pris la décision d’annuler la compétition qui devait regrouper plus de 1000 des meilleurs athlètes du Québec au Complexe sportif Gilles-Tremblay à Repentigny les 21 et 22 mars.

Judo Québec étudie la possibilité de remettre à une date ultérieure le championnat provincial (23‐24 mai à confirmer). Cependant, ce report éventuel est et sera toujours conditionnel aux avis émis par les autorités. Judo Québec recommande aux clubs qui avaient fait des réservations pour leur hébergement et leur transport de contacter sans tarder leurs fournisseurs pour annuler celles‐ci. Les modalités de remboursement des frais d’inscription pour cette compétition sont d’ailleurs en cours d’évaluation et seront communiquées sous peu par Judo Québec.

Culture

L’interdiction décrétée par le gouvernement force l’annulation également du Spectacle de variétés de la Fondation des Samares du 28 et 29 mars. Pour les détenteurs de billets, une procédure de remboursement sera mise en place au cours des prochains jours. Celle-ci sera diffusée sur le site Internet de la Fondation des Samares.

Économie

La Corporation de développement économique de la MRC de Joliette (CDÉJ), annule la Journée de l’emploi à Joliette prévue la 21 mars et la Journée de l’innovation prévue le 3 avril. En ce qui concerne les Matinées lanaudoises, le déjeuner-conférence du 18 mars prochain est également annulé. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise quant au report de ces activités.

Les autres événements de moindre envergure comme les formations et lunch and learn des Recettes Gagnantes en affaires sont aussi annulés. Pour le reste du calendrier des événements,

la CDÉJ suit l’évolution de la situation de manière continue et prendra les décisions nécessaires en concertation avec ses partenaires.

Autres

- FADOQ – Région Lanaudière a suspendu, pour les 14 prochains jours, toutes ses activités et événements dont les rencontres de secteurs, les cours prévus à son bureau situé au 626, boulevard Manseau à Joliette et incite ses clubs FADOQ à faire de même.

- Marché à saveur locale: Le Marché à Saveur devait se tenir hier. L'événement est reporté au vendredi 27 mars, toujours à partir de 14 h au 580 De Lanaudière.

- Enfin, l'événement entourant le projet de l'école Boréale dans le grand Joliette a été reporté à une date ultérieure.