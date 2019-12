Saison de ski : 4 stations et 8 attraits hivernaux accessibles en bus à Lanaudière

Lanaudière n’aura jamais été si accessible que cet hiver! En effet, quatre stations de ski et huit attraits touristiques hivernaux sont accessibles tout l’hiver, du vendredi au dimanche, à partir de Montréal (métro Sauvé).

Offerts par l’entremise de la coopérative Bonjour Nature, ces joies de l'hiver transport inclus, sont offertes pour 45 $ (journée dans un parc régional) ou 60 $ (journée de ski, billet et transport inclus), taxes en sus. Des options de location d’équipement et de boîte à lunch sont aussi disponibles pour assurer la meilleure expérience possible.

Le transport guidé permet de rejoindre les attraits touristiques suivants :

Les stations de ski, transport et billets de remontée inclus. (60 $ + taxes) :

o Val Saint-Côme, Saint-Côme

o Ski La Réserve, Saint-Donat

o Ski Garceau, Saint-Donat

o Ski Montcalm, Rawdon

Les randonnées en raquette dans les parcs (à partir de 45 $ + taxes) :

o Parc national du Mont-Tremblant, Saint-Donat

o Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles

o Parc régional de la Forêt Ouareau, Notre-Dame-de-la-Merci

Les autres activités (à partir de 60 $ + taxes)

o Glissades Saint-Jean-de-Matha

o Ski de fond et raquette à Chalets Lanaudière, Rawdon

o Journée plein air au Parc des Pionniers, Saint-Donat

o Balade en chiens de traîneau chez Kinadapt, Rawdon

o Journée guidée d’interprétation et d’initiation à la cueillette en forêt avec un guide forestier, Parc régional de la Forêt Ouareau, Notre-Dame-de-la-Merci.

Hors des sentiers battus

Selon Linda Gadoury, présidente du conseil d’administration de Bonjour Nature, la possibilité de profiter des joies de l’hiver sans se préoccuper du transport constitue un avantage certain pour les Montréalais et pour les touristes à destination de Montréal

Pour Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, toutes ces activités hivernales sont situées dans une région qui jouit généralement de conditions de neige exceptionnelles, dans des lieux magiques, parfois situés hors des sentiers battus et situés à environ une heure de Montréal.

Davantage d'informations et de détails en ligne.