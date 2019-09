Conférence de Bryan Perro au profit de la Maison Louis-Cyr

L’organisme Les Compagnons de Louis Cyr est heureux d’accueillir nul autre que Bryan Perro en tant que conférencier invité lors de son souper-bénéfice qui aura lieu le 25 octobre prochain afin de souligner le 5e anniversaire de l’ouverture de la Maison Louis-Cyr.

L’événement se déroulera à la salle Magnolia du tout nouveau pavillon Edelweiss de l’Auberge de la Montagne Coupée (1000, chemin de la Montagne Coupée, Saint-Jean-de-Matha, Qc, J0K 2S0). La soirée débutera par un cocktail d’accueil dès 17 h et se poursuivra avec un souper 3 services durant lequel s’enchaîneront un encan silencieux ainsi que la conférence de Bryan Perro.

Écouter ses passions

Durant cette conférence présentée par la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière, Bryan Perro expliquera avec humour sa très grande passion pour la mythologie et nous fera découvrir le monde actuel sous l'angle des croyances anciennes. Le seul et unique Lougarologue au pays enchaînera ensuite sur ses expériences d'écrivain, mais surtout, sur ses débuts difficiles dans le monde de la littérature. D'une manière décontractée et drôle, il relatera les échecs et les déceptions qui finalement l'auront mené au fantastique succès d'Amos Daragon. Voici le magnifique récit d'une grande histoire à succès!

Le conférencier abordera également l’aspect des légendes québécoises, dont celle du personnage de Louis Cyr. Il parlera aussi de son expérience lors de l’écriture de la pièce de théâtre sur Louis Cyr ainsi que de l’importance de la culture pour le développement de nos municipalités.

Auteur, metteur en scène, conteur et conférencier

Bryan Perro est un auteur mondialement reconnu pour sa série jeunesse fantastique Amos Daragon dont les douze premiers tomes se sont vendus à plus de 1 400 000 de copies au Québec seulement. Traduit et publié dans vingt-six pays dont la France, la Russie, le Brésil, le Portugal et le Japon, Bryan Perro a été récompensé par de nombreux prix, il a notamment reçu le Prix jeunesse en littérature de science-fiction et de fantastique québécois en 2006. Auteur à succès, il est également metteur en scène et un conteur chevronné qui a foulé les planches de la maison symphonique, pour y présenter un conte de Noël en compagnie de l’OSM et de Kent Nagano, en décembre 2012.

Les billets, au coût de 150 $ par personne ou 1 200 $ pour une table de 8 personnes, sont disponibles jusqu’au 18 octobre 2019. Il est possible de les réserver en communiquant avec monsieur Benoit Gagné au 438 490-5056 ou à [email protected].

Pour plus de détails au sujet de la Maison Louis-Cyr et de ses activités, visitez le www.maisonlouiscyr.com ou appelez au 450 886-1666.