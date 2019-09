Ateliers et Expo-brico d’Halloween en vue à la Maison Antoine-Lacombe

Dans la foulée des fêtes d’Halloween, Maison et jardins Antoine-Lacombe organise des ateliers de bricolage samedi 19 et dimanche 20 octobre de 13 h 30 à 16 h 30, ainsi qu’une Expo-brico d’Halloween du 23 au 31 octobre prochain. Quatre prix Coup de coeur, à partir des votes du public, seront aussi remis parmi les participants à cette activité.

Comment participer? En confectionnant des décorations d’Halloween en vue de les exposer à la Maison Antoine-Lacombe. Apportez les créations sur place les 21 ou 22 octobre de 13 h à 18 h. Les visiteurs de l’exposition pourront voter pour leur réalisation préférée jusqu’au dimanche 27 octobre à 14 h. La remise des prix aura lieu le même jour à 15 h.

L’exposition est ouverte à une variété de propositions créatives : bricolages réalisés à partir d’objets, matériaux récupérés, citrouilles décorées (celles-ci ne doivent être ni perforées, ni vidées). Lors des ateliers, plusieurs matériaux, outils et images d’inspiration seront mis à disposition. Les participants pourront aussi apporter leurs propres matériaux et venir réaliser leur bricolage sur place. Les formulaires d’inscription et règlements sont accessibles via le site Web, section programmation, événement.

Les écoles primaires, les CPE et les familles de la MRC de Joliette sont invités à s’inscrire par l’intermédiaire de leur établissement ou via le site Web de la Maison.