Des heures de visite élargies dans les hôpitaux pour favoriser la présence des proches

Le CISSS de Lanaudière tient à informer la population que de nouvelles modalités portant sur la présence des proches au chevet d’un usager sont en vigueur dans ses deux hôpitaux, soit au Centre hospitalier De Lanaudière et à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. L’orientation privilégiée vise à favoriser le bien-être et le rétablissement des usagers tout en facilitant le plus possible les contacts avec la famille et les proches considérés comme des partenaires importants.



Nouvelles modalités en milieu hospitalier

Ces nouvelles modalités s’appliquent dans les deux hôpitaux de la région :

• Les proches sont bienvenus en tout temps, de 8 h à 21 h;

• Le nombre de visiteurs est flexible;

• Les visiteurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Les heures de visite et le nombre de visiteurs sont flexibles (après concertation avec l’équipe soignante). Des modalités spécifiques doivent être respectées dans certains secteurs.

Pour les visites dans les autres installations du CISSS où sont hébergés des usagers, soit les centres d’hébergement, les centres de réadaptation, les foyers de groupe pour les jeunes de moins de 18 ans ainsi que les ressources intermédiaires, les modalités en vigueur continuent de s’appliquer.

Il est à noter que pour l’ensemble des installations, les visites peuvent être restreintes ou interdites, de façon exceptionnelle, lorsque la sécurité des usagers ou des visiteurs risque d’être compromise (en cas d’éclosions, par exemple). Le CISSS sollicite la collaboration de la population afin de respecter ces consignes et remercie les proches des usagers ainsi que les visiteurs. La population est invitée à consulter le site Web du CISSS, au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca, pour obtenir entre autres les coordonnées des installations.