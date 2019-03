Soyez prêt à affronter les inondations grâce à Global Secur et ses digues portables

La région de Vaudreuil-Soulanges a connu son lot d’inondations printanières par le passé. Depuis deux ans, Véronick Raymond travaille d’arrache-pied pour venir en aide aux citoyens touchés par ces crues destructrices. À la tête de l’entreprise Global Secur, elle se spécialise dans les digues portables.

De différentes grandeurs et diamètres, ces accessoires peuvent s’avérer très utiles lors d’inondations importantes. « Ma clientèle est principalement constituée de gens qui veulent protéger un domicile ou un terrain. Je détiens une licence qui me permet de vendre des produits Water-Gate en exclusivité au Québec. Ce produit a été inventé par un Québécois », précise Mme Raymond.

Fait intéressant: Mme Raymond et son équipe peuvent desservir le Québec en entier.

Il y a quelques années, le Service de sécurité incendie de la Ville de Pincourt s’est procuré plusieurs digues portables de différents formats. À titre d’exemple, avec une digue gonflable de 50 pieds linéaires, on peut remplacer 700 sacs de sable.

Pour monsieur et madame tout le monde

« Pour installer les digues, il suffit de les déplier et d’attendre que l’eau entre à l’intérieur. Plus il y en a, plus elle est solide. Des installations de ce type peuvent être très utiles pour des riverains ou des agriculteurs. Un pied linéaire coûte entre 50$ et 60$. Mais nous avons développé un plan pour les rendre plus accessibles à tous », confie-t-elle.

Quel est ce plan? En payant un montant entre 69$ et 200$ par année, les clients ont accès à une digue portable au besoin. De cette façon, ils n’ont pas à défrayer d’importants coûts pour acquérir celle-ci, mais ils y ont tout de même accès. Notez que l’installation et la livraison sont comprises dans ce tarif.

« On essaie de faire des pressions au niveau gouvernemental pour que nos clients aient droit à des subventions. De cette façon, ce serait encore plus abordable pour eux. Pour le moment, il est préférable de réserver son plan si vous pensez être inondé ce printemps », invite-t-elle.

Il est aussi possible de louer des digues, mais la meilleure option demeure le plan cité plus haut. « Si une entreprise veut absolument acheter une ou des digues, on va tenter de les racheter par la suite pour qu’elle puisse entrer dans son argent. Notre but n’est pas de faire de l’argent avec cette entreprise, mais vraiment d’aider les gens touchés par les inondations », conclut-elle.

On peut avoir plus d’informations en visitant le www.globalsecur.ca.