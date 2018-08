Dire merci à ceux et celles qui nous permettent de manger local

C’est le 10 août dernier que débutait officiellement la 10e édition de la Semaine québécoise des marchés publics (SQMP) présentée par l’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Jusqu'au 19 août, des dizaines d’activités spéciales sont organisées dans les marchés publics, partout au Québec. Pour l’occasion, la porte-parole Julie Aubé sera au Marché de la Prairie le jeudi 16 août!

Témoigner notre gratitude envers les producteurs du Québec

La nutritionniste gourmande Julie Aubé, porte-parole de la SQMP, amorçait samedi dernier une tournée des marchés publics à Deschambault-Grondines. Elle y a dévoilé 10 cartes de gratitude qu’elle distribuera aux consommateurs rencontrés lors de sa tournée, pour qu’ils en remettent à leur tour à un producteur de leur choix en marché public. On peut y lire des messages tels que « Merci de toujours me servir avec le sourire. » ou encore « Merci de nourrir ma famille depuis toutes ces années. » accompagnés d’illustrations de Mathilde Cinq-Mars.

Célébrer les marchés publics de la Montérégie

En plus du passage de la porte-parole, plusieurs activités spéciales ont lieu dans les marchés publics de la Montérégie :

15 août : cuisine et atelier les enfants et l’agriculture au Marché des Saveurs de l’Île-Perrot

16 août : femmes et hommes sandwichs au Marché public de Saint-Lambert

18 août : matinées gourmandes à Saint-Barnabé-Sud

Jean-Nick Trudel, directeur général de l’AMPQ, tenait à remercier les partenaires de l’événement : « Merci à l’UPA et au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui rendent cette grande fête possible. Merci également au magazine l’Actualité, dont le numéro sur la fraude alimentaire part en tournée avec nous! ».

À propos de l’Association des marchés publics du Québec

L’AMPQ a pour mission d’accompagner et de soutenir l’émergence, le développement et la promotion du réseau des marchés publics québécois au profit des communautés locales et des producteurs et artisans de l’agroalimentaire québécois. L’Association compte plus de 100 membres à travers le Québec.