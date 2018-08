Saint-Jacques inaugure son parcours santé !

La Municipalité de Saint-Jacques annonce l’ouverture officielle de son parcours santé, situé au cœur du parc Aimé-Piette.

La parcours santé a été lancé de manière officielle le 2 août dernier. Ce dernier comporte toute une série d’obstacles et d’exercices visant à promouvoir la bonne santé auprès du public jacobins. Trois niveaux de difficultés sont disponibles lors de l’exécution du parcours afin de toucher tous les niveaux de forme physique. Le tout est accessible gratuitement.

Le projet de parcours santé a été rendu possible, notamment grâce à un investissement majeur de la part de la MRC Montcalm, qui a accordé une aide financière de plus de 36 000$ pour la réalisation du parcours santé.

La Municipalité de Saint-Jacques est située à la rencontre des routes 341 et 158 dans la région de Lanaudière. Malgré un territoire majoritairement agricole, la Municipalité connaît une augmentation de son développement économique depuis quelques années. Les 4 129 jacobins et jacobines qui y résident participent activement à son dynamisme et sont fiers de leurs racines acadiennes!