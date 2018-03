JPS 2018 : une mobilisation lanaudoise exceptionnelle!

Les Journées de la persévérance scolaire (JPS), qui se sont déroulées du 12 au 16 février dernier et qui célébraient cette année leur 10e anniversaire, ont permis de joindre pas moins de 118 094 Lanaudois grâce à la distribution de plus de 135 000 outils. Cette édition peut être qualifiée d’exceptionnelle puisque, grâce aux 486 organisations inscrites (tous secteurs confondus), des milliers de gestes ont été posés pour encourager, accompagner et valoriser les jeunes et les adultes en formation. « Nous ne pouvons qu’être fiers d’être Lanaudois en constatant l’ampleur de la mobilisation à l’égard de la persévérance scolaire pour les JPS 2018, qui ne s’essoufflent pas, même après 10 ans », précise Ann Marie Picard, directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE).

La mobilisation lanaudoise, un + pour la persévérance scolaire!

Sous le thème « Vos gestes, un + pour leur réussite », la 10e campagne régionale des JPS a connu un grand succès alors que 1454 activités ont été organisées aux quatre coins de Lanaudière. Allant de l’affichage aux couleurs des JPS 2018 aux prises de parole dans le milieu des affaires, en passant par les persévérants honorés aux « Brigades Desjardins de la persévérance scolaire », cet engagement des organisations inscrites démontre bien l’importance que revêt la persévérance scolaire pour notre région.

Faits saillants :

Six (6) levers symboliques du drapeau de la persévérance scolaire devant plus de 110 personnes ont souligné l’engagement de chacune des MRC de la région à l’égard de la réussite éducative;

Quarante-sept (47) jeunes ont été honorés pour leur persévérance et leur détermination lors des galas organisés par les comités pour la persévérance scolaire des MRC de Joliette, L’Assomption et Les Moulins;

Cinquante-trois (53) municipalités ont obtenu le titre de « Première de classe » (pour les connaître, on consulte la liste figurant dans la section « Outils et projets » sur le site crevale.org);

Soixante-treize (73) personnes issues des milieux municipal, communautaire, scolaire et de la santé ont pris part à la matinée-causerie organisée conjointement par le CREVALE et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, où elles ont pu en apprendre davantage sur les gains observés dans la région en matière de diplomation et de persévérance scolaire (pour en savoir plus à ce sujet, on consulte les actualités du site crevale.org);

Quatre-vingt-treize (93) activités d’éveil à la lecture et à l’écriture ont invité parents et enfants à découvrir le plaisir de lire;

Quatre cent quinze (415) personnes du milieu des affaires et du développement économique ont été sensibilisées à l’importance des gestes posés par les employeurs pour favoriser la persévérance scolaire grâce à quatre allocutions prononcées dans les chambres de commerce du Grand Joliette et de la MRC de L’Assomption et les chambres de commerce et d’industrie de la MRC de Montcalm et Les Moulins;

Cinq cent quatre-vingt-trois (583) jeunes ont participé à l’un ou l’autre des ateliers sur les diverses formes d’écriture animés par l’auteur Pierre Labrie;

Deux mille sept cent quarante-huit (2748) kilomètres ont été parcourus pour livrer les commandes ou participer aux diverses activités organisées sur le territoire lanaudois;

Dix mille (10 000) outils d’information et d’intervention ont été distribués aux parents grâce à sept « Brigades Desjardins de la persévérance scolaire » et à 166 activités consacrées aux parents;

Plus de 135 000 outils ont été distribués dans le cadre de 1454 activités coordonnées par les 486 organisations inscrites.

Force est de constater que la région de Lanaudière est bel et bien décidée à faire en sorte qu’un nombre grandissant de jeunes Lanaudois obtiennent une première qualification ou diplomation. Les prochaines JPS se tiendront du 13 au 15 février 2019.

Les Journées de la persévérance scolaire

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les Caisses Desjardins de Lanaudière, Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette, ainsi que les députés de la CAQ et du Parti Québécois de la région pour leur soutien financier aux JPS 2018.

Qu’est-ce que le Comité régional pour la valorisation de l’éducation?

Né d’une volonté collective des milieux municipal, scolaire, communautaire, des affaires et de la santé, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) contribue, depuis plus de 10 ans, à la prise de conscience que la persévérance scolaire est un enjeu collectif. Il s’implique dans les communautés locales et dans de nombreux projets visant la réussite éducative du plus grand nombre de Lanaudoises et de Lanaudois.

Le CREVALE remercie le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Éducation Lanaudière, les commissions scolaires des Affluents, des Samares et Sir Wilfrid-Laurier, le Cégep régional de Lanaudière, le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière ainsi que la Table des préfets de Lanaudière et Bridgestone Canada inc. – Usine de Joliette pour leur contribution à la réalisation de sa mission.