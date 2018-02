Nouveau site Web à Saint-Félix-de-Valois

La Municipalité de Saint-Félix-de-Valois est fière de dévoiler son tout nouveau site Web, plus convivial et plus aéré.



Dans une volonté de toujours améliorer la communication avec ses citoyens, la Municipalité présente un nouveau site Web regroupant toutes les informations sur les services, activités et événements de Saint-Félix-de-Valois. Mis à jour encore plus régulièrement, ce nouvel outil a été conçu pour devenir une source d’information par excellence pour les Féliciens et Féliciennes.



La mairesse, madame Audrey Boisjoly, a souligné : « Le nouveau site est encore plus complet, les sections sont plus détaillées et mieux organisées. De plus, il s’adapte en fonction de l’appareil utilisé, que ce soit une tablette, un ordinateur ou un téléphone. Tout cela facilitera la navigation ainsi que la recherche d’information pour le citoyen. »



« D’ailleurs, j’invite la population à aller le découvrir au www.st-felix-de-valois.com afin d’en apprendre davantage sur les services offerts par la Municipalité » a ajouté Mme Boisjoly.

Depuis les derniers mois, la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois développe de nouveaux outils de communication, tels que le bulletin municipal, les réseaux sociaux et le site Web afin de faciliter la diffusion d’information auprès de la population.