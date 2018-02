Une 3e édition pour la Chasse aux Cocos de la Fondation maman Dion

Pour une troisième année consécutive, la Fondation maman Dion vous invite à sa populaire «Chasse aux cocos de Pâques» qui aura lieu le samedi 24 mars 2018, de 10h00 à 15h00, au Parc Louis-Querbes à Joliette.

Les enfants âgés de 2 à 12 ans sont conviés, en compagnie de leurs parents, à venir récolter des cocos qui auront été cachés dans le parc. Sur place, des jeux gonflables, des mascottes et plusieurs autres amusements seront à la disposition de tous les enfants pour faire de cette journée un moment inoubliable.



Notez que toutes les sommes amassées dans le cadre de cette activité seront réinvesties dans la région.



Lieu : Parc Louis-Querbes, Joliette, entrée principale

Quand : Samedi 24 mars 2018 de 10h00 à 15h00

Coût: 5.00$ par bracelet

Note : Le bracelet d’admission de la Fondation maman Dion est obligatoire pour accéder au site de la «Chasse aux cocos de Pâques».

Dès le 22 février, 1 200 bracelets seront en vente chez Benny&Co. (Lavaltrie, Joliette, Saint-Charles-Borromée, Saint-Felix, Saint-Esprit), BuroPLUS Lanaudière & Laurentides (Joliette), Lunetterie New Look (Joliette) ou en ligne via l’hyperlien : http://bit.ly/ChasseAuxCocos3

Bien plus que des cocos!

Une journée magique vous attend avec Annie Brocoli!

La Chasse aux cocos aura lieu à 11h00 et le site d’amusement sera accessible de 10h00 à 15h00. Dès 10h00, la pimpante Annie Brocoli accueillera les familles. Mascottes, animation, jeux gonflables, tirages de prix de présence et un magicien, seront aussi au rendez-vous. Cette activité est aussi l’occasion parfaite pour un pique-nique familial, les familles sont invitées à apporter leur dîner. En cas de pluie, l’événement sera maintenu et aura lieu à l’Académie Antoine-Manseau située au 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud, Joliette.

De plus, Benny&Co. offrira à tous les enfants présents un coupon pour un repas « enfant » gratuit.



Pour plus de détails et pour connaître le déroulement de la journée visitez, www.fondationmamandion.org

Les organisateurs

La Chasse aux cocos est organisée par les membres du Cercle des ambassadeurs, dont M. Stéphane Bisson, président de BuroPLUS Lanaudière & Laurentides, Mme Nathalie Aubert, directrice de Lunetterie New Look (succursale de Joliette), Mme Lynn Allard, chargée de projets, Benny&Co. et la Fondation maman Dion en collaboration avec la Ville de Joliette. Tous les profits permettront d’aider les enfants démunis de la région du nord de Lanaudière lors de la rentrée scolaire.

Madame Claudette Dion, porte-parole de la Fondation Maman Dion, remercie chaleureusement tous les bénévoles et partenaires de la Chasse aux cocos : Académie Antoine Manseau, Annie Brocoli, Benny&Co., BuroPLUS Lanaudière & Laurentides, Carnaval Festival, Confiserie Mondoux, Location de jeux gonflables Festi-Jeux, Les Chocolats Giacomo, Lunetterie New Look, Première Moisson, Optianimation, Productions Animuse, Repentigny Chevrolet, Tim Hortons et la Ville de Joliette.