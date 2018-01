Restriction de la circulation au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) et à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur (HPLG)

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière tient à informer la population qu’afin de prévenir la propagation de la grippe et de la gastro-entérite et d’assurer la protection des personnes hospitalisées, la circulation sera restreinte au sein des deux centres hospitaliers de la région à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Accès aux centres hospitaliers

La collaboration des visiteurs est demandée afin de respecter les heures de visite en vigueur dans les centres hospitaliers. À noter qu’un visiteur à la fois est autorisé au chevet de l’usager, sauf exception. De plus, les visiteurs devront respecter les mesures d’isolement de la personne visitée, le cas échéant.

Par ailleurs, tous les visiteurs doivent respecter les règles d’hygiène des mains. Les personnes qui présentent des symptômes de grippe ou de gastro-entérite ne doivent en aucun cas rendre visite à des usagers hospitalisés ou en hébergement.

La direction de l’établissement remercie les usagers et leurs proches pour leur compréhension et leur collaboration.