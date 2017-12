Un nouveau site web pour la FADOQ – Région Lanaudière

L’organisme FADOQ – Région Lanaudière suggère aux Internautes un nouveau site web complètement revisité affichant un visuel aux tendances actuelles et un contenu plus dynamique. « Il est d’une grande importance pour FADOQ – Région Lanaudière d’offrir aux jeunes de 50 ans et plus un site web attrayant, dynamique et surtout efficace! Près de 40 000 personnes sont actuellement membres de notre organisation et profitent ainsi de plus de 1 000 rabais sur des produits et services locaux et provinciaux, ainsi que d’une vaste gamme d’activités de loisirs. Mais être membre FADOQ, c’est également un geste solidaire, puisque chaque nouveau membre ajoute au pouvoir d’influence du Réseau FADOQ, ce qui nous permet de mieux défendre les intérêts collectifs des personnes de 50 ans et plus. » avance Danielle Perreault, directrice générale de FADOQ – Région Lanaudière.



Vitrine aux partenaires et aux activités

Au cœur de cette refonte du nouveau site web de FADOQ – Région Lanaudière, une place de choix est accordée aux multiples rabais offerts par les partenaires locaux et provinciaux de FADOQ – Région Lanaudière, ainsi qu’à la programmation variée d’ateliers et d’activités récréatives, sportives, plein-air et culturelles et les divers événements destinés aux membres FADOQ. De plus, il est dorénavant possible de retrouver en ligne les programmations des Clubs de la région, ainsi que les différentes activités, sorties et voyages qui sont proposés par les Clubs lanaudois. Enfin, une section actualités et ressources positionne le site de FADOQ – Région Lanaudière comme une plate-forme incontournable en ce qui concerne les nouvelles, revendications et enjeux qui touchent les personnes de 50 ans et plus.

Idée cadeau pour le temps des fêtes

Pour le temps des fêtes, pourquoi ne pas en profiter pour offrir une carte FADOQ? C'est le cadeau parfait pour toute personne de 50 ans et plus qui aime bénéficier de nombreux rabais et d'une panoplie d'ateliers et d'activités de toutes sortes! Pour plus d’informations, visitez dès maintenant le www.fadoqlanaudiere.ca