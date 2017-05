Une édition sous le thème de la magie pour le rallye des parcs à vélo!

C’est le dimanche 11 juin à partir de 11 h au parc des Champs-Élysées que se déroulera le rallye des parcs à vélo de Notre-Dame-des-Prairies. Une édition magique attend les apprentis sorciers/sorcières tout au long du parcours qui permet de découvrir les différents parcs et espaces verts de la Ville. Jeunes et moins jeunes sont invités à enfourcher leur vélo pour partir à l’aventure dans leur quartier!

Bouger et s’amuser à Notre-Dame-des-Prairies

De nombreuses activités et surprises sont organisées pour faire bouger toute la famille. Dès 11 h, Vélo 505 offrira gratuitement l’ajustement des vélos avant le départ. De la musique permettra aux familles de pique-niquer dans une ambiance festive et entraînante! 13 h sonnera le grand départ de l’activité. Tout l’après-midi, les cyclistes visiteront les parcs prairiquois où des animations leur seront proposées et où de nombreux prix de participation seront remis. Tout est en place pour passer une journée en famille des plus agréables avec le rallye des parcs à vélo.

Des activités À la mesure des familles!

Les membres du conseil municipal sont heureux d’offrir depuis 2006 cette activité qui met la famille au cœur de ses actions et qui fait la promotion des saines habitudes de vie. Le rallye encourage les initiatives favorisant la saine alimentation et la pratique de l’activité physique. L’objectif est de faire connaître les nombreux parcs de la Ville aux citoyennes et citoyens, mais également de passer du bon temps en famille. Toute l’année, des événements diversifiés ont lieu à Notre-Dame-des-Prairies afin de rassembler les gens et leur permettre de s’épanouir en sol prairiquois.

L’activité est gratuite, mais les participants et participantes doivent s’inscrire auprès du Service des loisirs et des saines habitudes de vie avant le 2 juin. Notez qu’en cas de mauvais temps l’activité sera annulée. Pour vous inscrire, communiquez avec le 450 759-7741 poste 232 ou visitez le www.notredamedesprairies.com pour plus de détails sur l’activité.