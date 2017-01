Inauguration du sentier de « fat bike » à Saint-Ambroise-de-Kildare

La Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare a procédé à l’inauguration du sentier de « fat bike », le samedi 21 janvier dernier. Plus de 30 adeptes de « fat bike » étaient présents et ont participé à la randonnée d’inauguration. Docteur Vélo était également sur place afin de permettre aux participants d’essayer un « fat bike ». La Municipalité a profité de l’occasion pour faire une démonstration de la surfaceuse et une délicieuse soupe chaude a été offerte gratuitement.



Ce nouveau sentier, de plus de 4 km, situé au parc du chalet des loisirs, permettra aux adeptes de vélo hivernal de pratiquer leur sport près de la maison.



Ce projet a pu voir le jour grâce à l’implication bénévole de deux citoyens passionnés de vélo hivernal, MM. Justin Desrosiers et Mme Annie Métivier. Ils ont déposé leur projet et le conseil municipal a décidé de les appuyer dans leur démarche afin de pouvoir offrir à la population des sentiers de qualité et aller de l’avant avec une installation innovatrice pour un sport dont la popularité est en hausse.



MM. Desrosiers et Mme Métivier ont réalisé des recherches concernant l’entretien des sentiers et ont même conçu un équipement sur mesure afin de pouvoir entretenir le sentier. Ils ont aussi procédé à l’élagage et à la préparation du sentier au cours de l’automne afin qu’il soit fin prêt pour la saison hivernale.



Grâce à leur implication, la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare dispose de plus de 4 km de sentier praticable en « fat bike ». Notre sentier est étroit et sinueux, ce qui permet une belle diversité. Ce sentier est accessible pour la pratique libre, et ce, totalement gratuitement. Il est aussi possible pour les adeptes de raquettes d’emprunter le sentier.



Nous vous invitons à venir profiter de notre sentier dès maintenant, en cette belle saison hivernale! Pour connaître les mises à jour et l’état du sentier, consultez la page Facebook fat bike Saint-Ambroise.





Qu’est-ce que le « fat bike » ?

Le « fat bike » a vu le jour il y a une quinzaine d’années, en Alaska, par un groupe de personnes désireux de faire du vélo l’hiver.



Le « fat bike » est un vélo de montagne avec des pneus très larges, environ 5 pouces. Ainsi, ils peuvent circuler sur des sentiers enneigés de manière sécuritaire et sans s’enfoncer dans le sentier. Les pneus larges servent en quelque sorte de raquette pour le vélo.



Le « fat bike » est en plein essor et, petit à petit, les gens remplacent leurs raquettes ou skis de fond par ce sport un peu plus ludique.



Pour le pratiquer, suffit de posséder un vélo de type « fat bike », des vêtements isolés, une bonne paire de bottes et être capable de rouler à deux roues en vélo.