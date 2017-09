Le cyclocross de retour pour une autre année à Saint-Charles-Borromée

Fidèles à une tradition qui s’échelonne depuis 1999, les organisateurs Félix Bernier et Guillaume Dumas, en partenariat avec la Municipalité de Saint-Charles-Borromée, convient la population lanaudoise à acclamer l’élite du cyclisme québécois dans le cadre de la course Cyclocross Velobosco, qui se tiendra au Parc Saint-Jean-Bosco le dimanche 15 octobre.



Cette course est une étape de la Série de cyclocross Maglia Rosa, sanctionnée dans le cadre de la Coupe du Québec de Cyclocross, organisée par la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes.



Après le décès de Jean Bernier, organisateur principal des événements Velobosco depuis les tout débuts, son fils Félix Bernier et son principal adjoint, le cycliste Guillaume Dumas, ont décidé de prendre la relève.



« Mon père était fier de ce que son événement était devenu au fil des années, c’est pourquoi je tenais à ce qu’il continue malgré son départ. D’où l’idée de surnommer l’événement Pour l’amour du sport, afin de continuer ce que mon père a toujours aimé faire, c’est-à-dire inculquer et promouvoir l’activité physique. La barre est très haute en terme d’organisation, mais je suis confiant que nous allons faire du bon travail. » - Félix Bernier



« Jean était un pionnier dans le cyclocross dans la province. Il rêvait du jour où le cyclocross au Québec aurait l’ampleur de ceux disputés sur le vieux continent. Pour lui rendre hommage, nous souhaitons réaliser une édition 2017 avec un parcours digne des meilleurs au pays où l’ambiance sera à son image : festive et rassembleuse. » - Guillaume Dumas

Le public est convié pour manifester son support aux cyclistes, qui proviendront de partout au Québec. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs issus de la région de Lanaudière, terre fertile de l’élite du cyclocross québécoise. D’ailleurs, pour la première fois, un camion de cuisine de rue (« food truck ») sera présent pour accommoder les compétiteurs et tout le public soucieux de découvrir des produits locaux de qualité. De plus, pour tous les passionnés de vélo, plusieurs artisans du monde cycliste québécois seront de la partie pour présenter leurs produits.



