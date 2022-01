Le plus grand défi de vélo intérieur au Québec  est de retour

La 2e édition du Gran Fondo au profit d’Opération Enfant Soleil présenté par Familiprix et Desjardins a été lancée afin de permettre aux amateurs de vélo intérieur d’allier passion et philanthropie.

Il est donc maintenant possible de s’inscrire à ce grand défi qui aura lieu virtuellement le 19 mars prochain et qui permettra de réaliser de petits et de grands miracles pour les enfants partout au Québec.

Ouvert aux débutants comme aux plus expérimentés, chaque participant sera invité à réaliser une collecte de fonds pour la cause, seul ou en équipe, puis à parcourir entre une et trois étapes totalisant plus de 292 kilomètres et 1160 mètres de dénivelé, sur un vélo stationnaire ou une base d’entraînement.

Coanimé par Camille Dg, porte-parole de la cause et plusieurs héros de campagne, le défi sera réalisé sur la plateforme Zwift et diffusé en direct sur YouTube. Le public pourra suivre l’événement en temps réel et sera invité à donner généreusement tout au long de la journée.

« Amatrice de vélo depuis toujours, lorsqu’on m’a demandé d’être porte-parole l’an dernier, j’ai tout de suite dit oui ! Devenue maman d’un beau garçon qui a eu besoin d’aide à sa naissance, mon expérience m’a fait prendre encore plus conscience de l’importance d’Opération Enfant Soleil. On ne sait jamais quand nos enfants en auront besoin. C’est pourquoi je vous invite à vous joindre à moi et à tous ceux qui pédaleront pour les petits », témoigne Camille Dg.

L’an dernier, grâce à la détermination et à la générosité des cyclistes, des partenaires et des donateurs, 180 000 $ ont pu être amassés lors de l’événement.

Toutes les sommes amassées dans le cadre du défi serviront à réaliser la mission du Fonds sport et santé durable d’Opération Enfant Soleil visant à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation ainsi qu’à cultiver le mieux-être émotionnel et mental.

Pour vous inscrire, cliquez ici.