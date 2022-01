Tournoi de pêche sur la glace à venir à Alexandria en Ontario

Les amateurs de pêche sur glace provenant des quatre coins du Québec sont conviés, le samedi 19 février prochain à Alexandria, un village de l’Ontario. Sur le lac glacé prenant place au milieu de localité se tiendra un tournoi organisé par un trio de citoyens de Saint-Lazare.

Normand Chevrier et son fils Jonathan, de même que son neveu Jonathan Chénier, sont les instigateurs de cet événement qui a attiré, il y a deux ans au même endroit, plus de 1 000 pêcheurs d’aussi loin que Rimouski.

Plusieurs prix de participation tirés lors de l’activité

Au total, plus de 50 000$ en prix divers seront tirés ce jour-là parmi les pêcheurs participants. « Par exemple, quelqu’un qui pêche le plus gros poisson le plus rapidement aura une chance de gagner. Le tournoi se tiendra de midi à 15h, mais plusieurs pêcheurs arrivent bien avant pour installer tout leur matériel. Notons qu’on ne loue pas d’équipements. Les pêcheurs doivent arriver avec leur matériel », précise Normand Chevrier.

Fait intéressant, parmi tous les billets vendus d’ici le 30 janvier, les organisateurs feront tirés une perceuse à glace ION électrique 8 ‘’ d’une valeur de plus de 700$. Pour se procurer un ou des billets, il faudra dépenser 90 $ pour chacun.

Sur l’affiche de l’événement, on promet 30 positions gagnantes plus la remise de prix de participation. « On va notamment remettre deux véhicules tout-terrain, un de marque Can-am Outlander 2022 et l’autre de marque Polaris 450 2022. Il y aura aussi deux tirages de 1 000 $ et deux de 200$. Sans oublier les prix de participation qui permettront aux trois vainqueurs de chaque catégorie de rentrer avec des prix variant entre 100$ et 300$ », poursuit-il.

Bien que le passeport vaccinal ne soit pas requis pour être partie prenante de ce tournoi, M. Chevrier indique des règles seront en vigueur sur le site. « Il faudra respecter les règles actuelles, notamment quant à la distanciation sociale. Une zone de restauration sera aménagée sur le site pour les participants intéressés sinon des restaurants sont situés à proximité dans le village d’Alexandria.»

Permis de pêche requis?

Est-ce que les petits et grands qui se joindront à ce tournoi doivent avoir en leur possession un permis de pêche? « Non, nous tenons l’activité le Jour de la Fête de la famille en Ontario, ce qui nous dispense d’en acheter pour chacun des participants. Par contre, il faut avoir son propre équipement et il n’y a pas de cabane alors les habits chauds seront de mise pour garder les pêcheurs au chaud », conclut-il.

Envie d’y participer? Si c’est le cas, on peut se procurer des billets en ligne sur le site www.alexandriafishingderby.com ou à l’un des points de vente suivants:

- Chez YVON Menés

1049 PRINCIPALE EST, Hawkesbury (ON), K6A 1B5 613-632-8901

- L’Archerot chasse et pêche

574 Maloney E. Gatineau Qc

(819)663-3131

- Écotone Bertin chasse et pêche

25 c, QC-201, Coteau-du-Lac, QC

(450) 763-0179

- Lucie Robichaud

St-Lazare QC (450) 455-3669

- Murray Motor Sports

294 Main St N, Alexandria, ON

(613)525-1669

- Normand Chevrier

St-Lazare, QC 438-499-8777

- Performance Chasse Pêche

303 Rue Notre-Dame, Repentigny, QC J6A 2R9 (450) 582-9302

- Maximum Powersports

1125 Tupper St. Hawkesbury , ON

(613) 632-2114

- R&R Small Engine, 3704 County Rd 34, Alexandria (613)525-2700.