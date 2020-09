Les 35e internationaux de tennis junior ont débuté autrement à Repentigny

Devant le report forcé de sa 35e édition, la direction des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny a débuté une semaine de commémorations, d’activités virtuelles et de reconnaissances pendant la semaine du tournoi.

Jusqu'au 5 septembre prochain devait se disputer la 35e édition du tournoi. Or, cette édition spéciale des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny a été reportée à l’an prochain en raison de la pandémie. Qu’à cela ne tienne, les organisateurs ont entendu occuper la place qui est la leur à cette période-ci de l’année et proposent aux partisans une panoplie d’activités et de thèmes virtuels.

Facebook et Instagram, au coeur des courts

Du 30 août au 5 septembre, les Internationaux proposent La 35e édition…différemment! Alors que plus de 120 joueurs provenant d’une trentaine de pays devaient animer le court central du parc Larochelle dès la semaine prochaine, c’est sur Facebook et Instagram que sont conviés les amateurs de tennis d’ici et d’ailleurs.

Cette semaine, divers facettes et éléments des Internationaux vont continuer d'être abordés et présentés sur les médias sociaux, tels les familles d’accueil, les bénévoles, les transports, l’accueil et les services aux joueurs, la notoriété de l’événement et les grands moments du tournoi. Tout y sera pour mieux comprendre l’ampleur des Internationaux de tennis junior Banque Nationale de Repentigny et le travail qui y est rattaché.

Reconnaissance de l'effort

Pour le président des Internationaux juniors, Benoit Delisle, l’initiative s’inscrit dans une volonté de reconnaître l’effort de tous ceux et celles qui font de ce tournoi un vif succès annuel depuis 35 ans : « Nous cherchons à nourrir cette grande passion du tennis qui anime nos bénévoles, nos spectateurs et nos résidents depuis toujours. La grande majorité des amateurs ne sont témoins de ce qu’ils voient en arrivant sur le site. Cette semaine, nous allons leur raconter le tournoi sous toutes ses facettes et leur faire découvrir certains aspects moins connus de l’événement.»

Pour agrémenter le tout, sept acteurs importants des Internationaux ont été invités à raconter une anecdote quotidienne sur leurs souvenirs de ce happening annuel, question de vous faire découvrir un côté caché et méconnu de l’événement.