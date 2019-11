Ligue de hockey senior : une transaction entre Granby et Joliette

Des mouvements récents ont été réalisés au sein de la Ligue du hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ). Et pour cause: le directeur-général des Bisons de Granby Miguel Fortin a effectué deux transactions: l'une entre Granby et Joliette et la seconde entre Granby et Bécancour.

Transaction Granby - Joliette

Tout d'abord, il a conclu une deuxième transaction en quatre jours avec son homologue Gaby Roch des Sportifs de Joliette, cédant Sébastien Gauthier (LHJMQ) en retour de Shawn Vadnais-Rainville, d'un de 2e ronde (2020) et d'un choix de 11e ronde (2020). Vadnais-Rainville avait précédemment été acquis le 17 novembre de Bécancour.

Transaction Granby - Bécancour

Ensuite, il s'est entendu avec son homologue Dany Paré du Formule Fitness de Bécancour, faisant l'acquisition de l'homme fort Martin Trempe (CSA) aux Bisons de Granby en retour de Jean-Philip Carey (SS), Colin Rice (SS), Ghislain Ouellet (SS), Maxime Pion (SS), le défenseur Christopher Izzo (SS) ainsi que des choix de 2e ronde et 6e ronde en 2020 et de considérations futures.