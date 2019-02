D’importants événements de ski acrobatique s’amènent dans Lanaudière

Le Centre d’excellence acrobatique Val Saint-Côme est fier d’être l’hôte de deux importants événements de ski acrobatique cet hiver. Ne manquez pas le Championnat Noram de bosses, les 9 et 10 février et le Championnat sénior canadien les 23 et 24 mars.

La piste Alexandre Bilodeau accueillera des athlètes de calibre international le samedi 9 février pour les bosses en simple. De plus, pour vous en mettre plein la vue, vous pourrez assister à d'incroyables prestations de bosses en parallèle (duel) le dimanche, 10 février. Venez encourager non seulement vos athlètes canadiens, mais aussi des participants européens, japonais, américains et australiens!

Le Championnat sénior quant à lui, comptera parmi ses participants les meilleurs athlètes canadiens, tels que Mikaël Kingsbury et Philippe Marquis. Le même format de compétition s’appliquera pour cet événement qui clôtura la saison de ces athlètes.

Une vingtaine d’athlètes québécois prendront part à cet événement spectaculaire. Surveillez les athlètes de la relève qui seront nos prochains représentants olympiques!

Pour plus d’informations sur le circuit de ski de bosses et pour connaître tous les détails des compétitions de bosses à venir à Val Saint-Côme, visitez le site de Freestyle Canada.