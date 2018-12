Un camp de minivolley présenté par Volleyball Québec et le club Volitives

Volleyball Québec est heureuse d’annoncer la deuxième édition de son camp de minivolley en collaboration avec le club Volitives de Repentigny. Le camp de jour sera offert l’école le Bourg-Neuf située à Repentigny lors de la semaine de relâche de la commission scolaire Des Affluents, du 4 au 8 mars 2019. Il s’adresse aux garçons et filles de 5e année et 6e année (10-11-12 ans), avec ou sans expérience en minivolley.

Le minivolley est un jeu préparatoire dans le but d’initier les jeunes au volleyball. C’est une adaptation pédagogique favorisant l’apprentissage du jeune joueur. Selon le niveau des participants, le cadre de jeu est adapté à partir des règles, des dimensions du terrain, du type de contact, du nombre de joueurs sur le terrain et du matériel utilisé.

Le minivolley sera au cœur des activités, mais d’autres activités sportives, des jeux et de la relaxation seront mis à l’horaire du camp. Un service de garde est également offert en dehors des heures du camp. Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec, chapeautera le camp et sera sur place afin d’encadrer les participants et les animateurs.

« L’organisation de camps de perfectionnement chez les adolescents est l’un des champs d’activités principaux de Volleyball Québec et des centaines de jeunes y prennent part année après année. L’organisation de celui-ci représente une façon concrète de promouvoir la discipline du minivolley directement auprès des jeunes du primaire. Nous remercions la ville de Repentigny pour son ouverture et le club de volleyball Volitives de Repentigny pour sa collaboration. Ces deux partenaires permettent à ce projet de perdurer », souligne Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive à Volleyball Québec.

La tenue de ce camp aura des retombées positives pour le club local, les Volitives de Repentigny, puisqu’elle permettra d’accroître l’intérêt des jeunes envers le volleyball. D’ailleurs, les participants souhaitant poursuivre la pratique de la discipline pourront être dirigés vers ce club.

Les inscriptions au camp de jour sont en cours et se poursuivent jusqu’au 4 février 2019.

Tous les détails au : http://www.volleyball.qc.ca/ evenement/camp-minivolley