Cross-country : le Cégep à Joliette remporte sa première médaille

Le Cégep à Joliette a remporté une victoire historique, lors du dernier championnat de conférence de la ligue de cross-country collégial qui se tenait le 6 octobre dernier à Blainville. Lors de cette ultime course, l’équipe masculine du TRAD de Joliette a livré une performance exceptionnelle pour passer de la 5e à la 3e position et atteindre la troisième marche du podium. Plusieurs records individuels ont également été battus et le collège a ainsi pu mettre la main sur sa première médaille dans cette discipline.

L’équipe du TRAD de Joliette vient de conclure la plus belle saison de son histoire. En plus de remporter la médaille de bronze, l’équipe a également établi deux autres records cumulatifs. L’équipe féminine a terminé en 7e positon (l’ancien record était la 10e position, en 2015) et l’équipe combinée (masculin et féminin) a terminé au 5e rang (l’ancien record était le 9e rang, en 2017 et 2015). « Ces records illustrent une nette progression de notre collège en cross-country et ils sont de bon augure pour les championnats provinciaux » affirme l’entraîneur Joël Dessureault.

Interviewé après la course, l’entraîneur était particulièrement heureux des résultats de son équipe. « C’est l’accomplissement de plusieurs mois de préparation. Ces athlètes inspirants se donnent corps et âme à l’entraînement et ils méritent amplement cet honneur. Nous terminons sur le podium devant d'excellents programmes de cross-country. Une étape importante vient d’être franchie » dit-il avec fierté. Selon lui, la structure mise en place cette année permettra à l’équipe du TRAD de Joliette de faire sa place sur la scène provinciale et d’atteindre les Championnats canadiens prochainement.