Bilan de fin de saison gymnique pour Gym Annalie

Les compétitions de gymnastique sont maintenant terminées, c’est le temps maintenant pour un bilan des derniers résultats de nos merveilleuses gymnastes du volet compétitif du club Gym Annalie.

Tout d’abord, nos petites gymnastes en Défi ont fait une magnifique compétition le 5 mai dernier à Saint-Eustache avec de très beaux résultats : Julianne Olivier, Léonie Fortin et Adèle Lavallée en étaient en leur première expérience en Défi 2. Florence Dubois a su nous impressionner cette année en ayant réussi son Défi 1 et son Défi 2 à sa première année dans le volet compétitif. Pour terminer, Juliette Armstrong et Olivia Courchesne ont réussi avec brio leur Défi 2 avec plusieurs mentions d’honneur! Félicitations les filles!

Ensuite, ce sont nos gymnastes en CR 1 et 2 qui ont participé à leur dernière compétition régionale le 5 mai dernier à Sainte-Catherine. Toutes nos félicitations à Alexya Éthier (CR 1-Or), Simone Comeau (CR 1-Argent), Gabrielle StAmour (CR 1), Olivia Gravel (CR 1-Argent), Noémy Vézina (CR 1-Bronze), Myriam Tremblay (CR 1-Bronze), Mégane Deshaies (CR 1Bronze), Annabelle Gaudet (CR 2 -8e place au trampoline) et Éloïse Savard (CR 2). Félicitations mesdemoiselles!

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence la magnifique prestation de Marie-Ange Ménard lors de sa dernière compétition provinciale en Défi 3 à Québec, le 26 mai dernier. Elle est en ressortie grande gagnante avec un résultat quasi parfait et deux superbes mentions d’honneur. Thalie Élémond était d’ailleurs présente pour l’encourager, elle qui s’est malheureusement blessée à un bras quelques semaines avant la compétition à laquelle elle devait participer également.

La session d’été débute dès le 25 juin chez Gym Annalie, quelques places sont toujours disponibles! Pour plus d’informations, simplement nous contacter par téléphone au 450 559-7268 ou par courriel à [email protected] . Bonne saison estivale à toutes et à tous!

