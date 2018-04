La 5e édition de la Course aux 1000 pieds aura lieu le 6 mai prochain à Joliette

De retour pour une nouvelle édition toute spéciale le 6 mai prochain, c’est une 5e Course aux 1000 pieds en fête et accessible à tous qui attend les petits et grands coureurs au parc Louis-Querbes à Joliette!

À nouveau cette année, la certification Événement accessible portée par la Ville de Joliette vient confirmer la mise en place de commodités et de mesures facilitantes pour les personnes handicapées à l’occasion de cette journée attendue des coureuses et coureurs:

Toilettes adaptées pour personnes handicapées;

Stationnements réservés aux détenteurs de vignettes pour personnes handicapées;

Débarcadère pour personnes à mobilité réduite.

Notons que l’épreuve du 2 kilomètres est aussi certifiée accessible et que des modalités sont ainsi prévues pour les participants à mobilité réduite.

La Course aux 1000 pieds est organisée au profit de la Fondation des Samares. Il est possible de s’inscrire en ligne au www.courseaux1000pieds.org. À noter que le nombre de participants pour chaque épreuve est limité et que ceux-ci sont invités à se costumer pour célébrer le 5e anniversaire de leur course préférée!