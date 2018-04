LE GALA DES RONDELLES D’OR 2018

Mercredi le 4 avril dernier, à L’Étoile Banque Nationale de Brossard, se tenait Le gala des Rondelles d’Or présenté par la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. Lors de cette soirée, douze trophées prestigieux ont été remis aux joueurs et personnalités marquantes de la saison 2017-2018. Également, nous avons assisté à l’intronisation de cinq légendes du hockey junior québécois au Temple de la renommée de la LHJMQ. (Eric Taylor, Danny Groulx, Stéphane Quintal, Marc Denis et Vincent Lecavalier).

Le trophée Jacques-Plante, pour le gardien de but ayant eu la meilleure moyenne de buts alloués a été remis à Samuel Harvey des Huskies de Rouyn-Noranda.

Le trophée de la recrue de l’année a été remis à Alexis Lafrenière de l’Océanic de Rimouski.

Alex Barré-Boulet, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, a quant à lui récolté 2 honneurs, soit celui du meilleur marqueur avec une récolte de 116 points cette saison (Trophée Jean-Beliveau) et joueur le plus utile (Trophée Michel Brière).

Trophée Michael Bossy – Meilleur espoir professionnel

Filip Zadina, des Mooseheads de Halifax, a quant à lui été nommé le meilleur espoir professionnel en recevant le trophée Michael Bossy.

Le trophée Marcel-Robert pour le joueur étudiant par excellence a été remis à Alexandre Alain, capitaine de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le trophée Émile-Bouchard pour le défenseur de l’année a été remis à Olivier Galipeau du Titan d’Acadie-Bathurst.

Le trophée Frank-J.-Selke pour le joueur le plus gentilhomme a été décerné à Joël Teasdale de l’Armada de Blainville-Boisbriand avec seulement 14 minutes de punition en 65 matchs joués.

De son côté, Vincent Tremblay-Lapalme, des Saguenéens de Chicoutimi, s’est vu remettre le trophée humanitaire pour son implication dans la communauté.

Le trophée Ron-Lapointe pour l’entraîneur de l’année a été remis à mon bon ami Joël Bouchard de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Serge Beausoleil, directeur-gérant de l’Océanic de Rimouski a reçu le Trophée Maurice-Filion.

Pour ma part, c’est en toute humilité que j’ai eu le grand honneur de recevoir le Trophée Paul Dumont pour la personnalité de l’année. Je me trouve choyé d’être ainsi reconnu par mes pairs. La saison 2017-2018 a été pour moi bien remplie avec les Voltigeurs de Drummondville, le Championnat Mondial Junior et la série Canada Russie CIBC.

2e RONDE DES SÉRIES

Dans un autre ordre d’idée, la première ronde des séries a été chaudement disputée dans la ligue. Nous entamons maintenant la 2e ronde et elle s’annonce encore plus enlevante. Les Voltigeurs affronteront alors les Tigres de Victoriaville. Le centre du Québec suivra donc cette rivalité de près et aura droit à des matchs très excitants !