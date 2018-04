Les gymnastes du Gym Annalie de Joliette rayonnent en compétition

Plusieurs gymnastes du volet compétitif chez Gym Annalie ont participé à leur première ou seconde compétition de l’année dernièrement et elles ont toutes très bien réussi dans leur niveau!

Premièrement, les petites gymnastes du groupe Défi ont participé à deux compétitions dernièrement, représentant fièrement le club Gym Annalie. Elles ont toutes, sans exception, réussi à passer au niveau suivant, il s’agit d’une très belle réalisation et l'équipe du Gym Annalie en est très fière ! Félicitons de nouveau ces belles gymnastes : Olivia Courchesne, Juliette Armstrong et Thalie Elemond (Défi 2), ainsi que Florence Dubois, Julianne Olivier, Léonie Fortin et Adèle Lavallée (Défi 1).

Deuxièmement, ce sont les gymnastes en CR 1 qui ont participé à leur première ou seconde compétition récemment en ressortant avec de belles médailles d’or pour toutes ainsi qu’une médaille d’argent. Ce fut une très belle expérience pour ces gymnastes qui ont déjà hâte à leur prochaine compétition. Toutes nos félicitations à Noémy Vézina, Simone Comeau, Gabrielle St-Amour, Alexya Éthier, Annabelle Gaudet, Olivia Gravel, Myriam Tremblay et Mégane Deshaies.