Une équipe de Joliette au plus grand championnat du monde en Cheerleading

Pour la première fois depuis l’ouverture du gym d’Éclipse Athletics Cheerleading, l’équipe Wonder 5 s’envolera vers Orlando, en Floride pour participer au plus grand championnat du monde en Cheerleading,



Après plusieurs compétitions pour l’obtention de leur laissez-passer, l’équipe Wonder 5, comportant 14 athlètes, dont 10 filles et 4 garçons, s’est qualifiée pour ce grand événement.



La chorégraphie du club de Notre-Dame-des-Prairies comprend de la gymnastique artistique, des pyramides, des acrobaties, des sauts et de la danse qui s’enchaînent sur une quinzaine de pièces musicales assemblée. Le tout devant tenir en maximum 2 minutes et 30 secondes.



Cette compétition remplie de prestige est loin d’être à moindre coût. Les athlètes doivent assumer les frais de transport, d’hébergement et d’inscription à ladite compétition et autres dépenses liées aux costumes et aux pratiques. Éclipse Athletics Cheerleading est donc à la recherche de commanditaires afin d’aider les athlètes à défrayer les coûts.