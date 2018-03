Anthony Morin choisi la recrue offensive de l'année

Samedi dernier, le 3 mars 2018, était présenté le 30ième gala méritas de la LHJAAAQ, au Sheraton de Laval.



Plus de 400 personnes y ont assisté et toute l’organisation des Montagnards était sur place.



Plus d’une trentaine d’honneurs, d’équipe et individuelle, ont été distribués au cours de cet évènement et l’organisation des Montagnards n’est pas partie les mains vides.



En effet, Anthony Morin a été choisi recrue offensive de l’année en plus de recevoir le titre du joueur le plus prometteur dans la catégorie des 17-18 ans.



De plus, Pascale Damato était en nomination dans la catégorie statisticien de l’année.

Au cours du gala, chaque équipe voyait 3 de ses joueurs recevoir une bourse pour souligner leur performance académique. Pour les Montagnards, les joueurs suivants ont vu leurs efforts récompensés :

• Elio Dimeo 500$

• Jonathan Lépine 300$

• Felix Rocheleau 200$

À souligner également, l’équipe s’est classée au 2e rang pour l’équipe la plus disciplinée et Claire Brousseau a reçu le prix pour le bénévole de l’année pour les Montagnards.

La liste de tous les récipiendaires se retrouve sur le site de la ligue au www.LHJAAAQ.com

Félicitations à tous les gagnants !