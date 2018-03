Une première édition pour le Tournoi de hockey Familiprix !

Le Centre sportif et culturel de Brandon et la pharmacie Familiprix de Saint-Gabriel sont heureux de convier tous les joueurs de hockey de la région à la toute première édition du Tournoi de hockey Familiprix qui se déroulera les 6-7 et 8 avril 2018 au Centre sportif et culturel de Brandon.

« Nous invitons tous les hockeyeurs de la région à nous rejoindre pour cette fin de semaine dédiée entièrement au hockey », affirment les pharmaciens-propriétaire de Familiprix St-Gabriel, madame Mélissa Champoux et monsieur Yannick Ouellet. L’aréna Familiprix de Saint-Gabriel est une infrastructure d’importance dans la région et le tournoi se veut une belle occasion de l’utiliser à son plein potentiel » poursuivent-ils.

« Cette première édition du tournoi de hockey Familiprix constitue une occasion supplémentaire de faire rayonner l’aréna Familiprix et le Centre sportif et culturel de Brandon aux quatre coins de Lanaudière », déclare monsieur Gaétan Gravel, président du Centre sportif et culturel de Brandon et maire de la Ville de Saint-Gabriel.

Le tournoi se divise en deux catégories. La catégorie Hockey bottine familiale doit compter obligatoirement deux femmes, deux hommes et un enfant de 14 ans et moins et doit être composée 12 joueurs. Il en coûte 20 $ par joueur.

La seconde catégorie, À bout d’souffle, compte trois divisions, soit compétitive (B), récréative (D) et Od-Timer (40 ans et plus). L’équipe doit être composée d’un maximum de 11 joueurs. Le coût d’inscription est de 400 $ par équipe. Une bière pour chaque joueur est incluse pour chacune des parties. Des bourses seront distribuées aux gagnants.

Détails et formulaires d’inscription à la réception du Centre sportif et culturel de Brandon et au www.cscb.org.