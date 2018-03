Deux finales en moins de 10 jours pour le Rooster de St-Félix

Le 9 février dernier l’École Des Moulins de Saint-Félix-de-Valois tenait la 5e édition de son tournoi régional de basket-ball catégorie novice. Dans le premier match, St-Félix l’a emporté contre l’École des Eaux-Vives de Lavaltrie. En ½ finale, le Rooster de St-Félix l’a emporté contre l’école de l’Ami Soleil de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. En finale, une victoire de 36 à 30 contre l’École Saint-Louis-de-France de Saint-Jacques aura permis à St-Félix de repartir avec la bannière de champion !

Une semaine plus tard, le 17 et 18 février l’équipe novice de St-Félix se rendait à Rosemère pour participer à l’un des plus gros tournoi de mini basket de la province. Grâce à des victoires contre Rosemère et Québec le samedi, St-Félix se rendait en finale le dimanche pour affronter Laval. Malheureusement, Laval l’a emporté 40 à 31 pour priver St-Félix d’un 2e championnat en moins de 10 jours.

Bravo à tous les joueurs !