Le 11 février dernier lors d’une compétition à Montréal, une équipe du centre de cheerleading Éclipse Athletique a obtenu une invitation pour se rendre au championnat The One Finals en Floride. Ce championnat se déroulera du 5 au 6 mai prochain plus précisément à Orlando.



Cette équipe d’adolescents de la région de de Lanaudière sont âgés de 10 à 18 ans et s’entraîne au club 2 fois par semaine pour un total de 4 heures.