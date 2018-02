Jeux Olympiques - PyeongChang 2018

Que d’histoires, les parcours des athlètes qui sont présentement en compétition aux Jeux de PyeongChang. Ce qui me plait le plus des Jeux Olympiques, c’est de voir comment ces jeunes hommes et femmes ont traversé, à leurs façons, les hauts et les bas des quatre années préparant leurs moments de gloire.

Beaucoup de travail, de support des proches, d’encadrement, d’heures d’entraînements et de sacrifices mènent ces athlètes vers ce niveau de compétition. En plus de tout ce que les athlètes doivent faire pour se rendre et atteindre leur plein potentiel, il y a souvent des blessures, des maladies, des drames familiaux ou autres qui viennent en plus augmenter les difficultés dans cette route vers les Jeux Olympiques.

J’ai beaucoup d’admiration pour le parcours effectué par ces athlètes. La résilience, la persévérance et la détermination dont ils font preuve m’inspire beaucoup.

Pour ma part, j’ai toujours retrouvé un sentiment de fierté particulier à prouver à ceux et celles qui ne croyaient pas en moi ou en mon équipe, qu’une situation qui semblait perdue ou impossible se transforme en une victoire ou un parcours positif. C’est à ces moments que je me sens à mon meilleur et j’adore qu’en équipe, avec mon staff et mes joueurs, on renverse des situations ou des matchs et qu’on prouve que ne doit jamais me compter ou nous compter comme battus. Je retrouve ces situations, ces moments tragiques et improbables en regardant les Jeux. L’extase de la victoire, la défaite crève-coeur, les performances incroyables ou contre-performances sous pression et le sentiment terrible d’être 4e au pied du podium. Ce sont ces sentiments qui font que les Jeux sont si spéciaux pour moi.

HOCKEY

Du côté de l’équipe masculine au hockey, la situation est différentes qu’aux autres Jeux précédents vu la non participation des joueurs de la LNH. Malgré cette situation, nous pouvons être certains que nos joueurs représentent notre pays avec beaucoup de fierté. Même s’ils ne sont pas favoris aux yeux de tous, c’est athlètes vont tout donner pour aller chercher l’or, rendre notre pays fier, mais aussi, pour sortir de l’ombre et prouver que même s’ils ne jouent dans la LNH, ils sont d’excellents joueurs de hockey.

Du côté de l’équipe féminine, nous aurons encore droit à une finale Canada-USA, une grande rivalité qui nous offrira sûrement encore un match pour l’or chaudement disputé.

Pour tous ces athlètes qui sont présentement aux Jeux Olympiques, la couverture médiatique actuelle n’est malheureusement pas représentative des années de travail acharné et de préparation qu’ils doivent parcourir dans l’ombre.

Admirons ces athlètes non seulement durant les jeux pour leur performance et pour le spectacle offert, mais entre les jeux pour leur travail de préparation en vue de ceux-ci.