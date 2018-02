Beau début de la saison de compétition pour Gym Annalie

De nombreuses gymnastes du volet compétitif chez Gym Annalie ont participé à leur première compétition de l’année dans les dernières semaines et elles en sont ressorties avec de belles réussites!



Tout d’abord, nous avons participé à la première sélection pour la région de Lanaudière en vue du Challenge des régions qui aura lieu en mai prochain. Nous avons eu d’excellentes performances des gymnastes CR 3 suivantes : Jade Brousseau, Joanik Ducharme, Olivia Young, Anne Frédérique Gadoury-Lavallée, Magalie Lajeunesse, Laurie Laliberté ainsi que Yannaève De Celles. Elles sont toutes présentement classées pour cette grande compétition qui aura lieu à Saguenay, mais une deuxième et dernière compétition de classement déterminera le tout le 10 et 11 mars prochain, à Repentigny.



Ensuite, ce fut au tour de nos gymnastes en CR 1 à faire leur première compétition dans le circuit régional samedi dernier : Annabelle Gaudet, Olivia Gravel, Myriam Tremblay et Mégane Deshaies. Elles ont toutes les quatre fait bonne figure avec deux médailles d’or et deux médailles d’argent, respectivement.



Finalement, Marie-Ange Ménard a représenté le club Gym Annalie en participant à une toute première compétition provinciale dans la catégorie Défi 3, à Varennes. Nous en sommes très fiers! Encore une fois, félicitations à toutes nos gymnastes pour leurs belles performances.

Au sujet de Gym Annalie

