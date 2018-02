C’est la retraite pour Yvon Turgeon

Après plus d’une quarantaine d’années passées comme entraîneur chez les Libellules, qu’il a d’ailleurs fondée, c’est maintenant la retraite du coaching pour ce passionné du Volleyball. Il a choisi d’orienter sa carrière en devenant arbitre à temps plein et tuteur en préparation mentale auprès de équipes de Libellules et autres structures provinciales. Toutefois il ne voulait pas quitter ce travail avec les athlètes sans remercier tous les gens qui ont permis à la structure Libellules sport-étude d’évoluer sans cesse pour devenir le meilleur programme au Québec.



D’abord les directeurs généraux de la Commission Scolaire qu’il a côtoyé soit Messieurs René Laurin, Michel Ratelle et Richard Fiset qui ont cru dans ce grand projet novateur.



Ensuite les cinq directeurs de l’école qui ont aménagé concrètement le programme élite pour favoriser la progression des athlètes et des entraîneurs. Je ne les remercierai jamais assez. Ce sont dans l’ordre M. Jacques Bossé, M. Claude Vadnais, Mme Lorraine Valiquette, M. Jean-Louis Fréchette et M. Jean-Pierre Ricard.



Il ne voudrait pas oublier de souligner l’implication et le travail de tous les nombreux entraîneurs, parents et athlètes avec qui il a collaboré pendant toutes ces années.



Bravo à Benoit Coulombe et Julie Lachapelle qui n’ont pas hésité à prendre la relève de la direction de ce merveilleux programme de volleyball féminin.



Finalement merci aux deux femmes de ma vie, Carole et Nathalie, qui m’ont toujours appuyé dans mon cheminement, de même que mes deux petites-filles, Juliette et Béatrice qui étaient fières des médailles que leur grand-père leur rapportaient.



Voici quelques moments forts de sa carrière:

Officiel aux Jeux Olympique de Montréal 1976

Prix Dollard Morin et Marcel Bonin

Fondateur des Libellules de l’école secondaire Thérèse-Martin (40 ans cette année)

Plus de six mille cinq cents matchs gagnés en carrière

Plus de mille athlètes côtoyés

Participation à trois championnats mondiaux scolaires

Un nombre impressionnant de championnats provinciaux et canadiens

Plusieurs nominations comme entraîneur de l’année

Intronisé au Temple de la renommée de Volleyball Québec



Merci à tous et toutes et bonne continuité