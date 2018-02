Résultat de la course U12 au Sommet Gabriel du Club de compétition Val Saint-Côme

C’est samedi le 20 janvier 2018 au Sommet Gabriel que le groupe des U12 du Club de compétition Val St-Côme a débuté sa saison et quel début de saison ils ont eu! C’est accompagné des entraineurs Carlos Diaz et Marjorie Lebel que Alice Lebel a été couronnée la reine de la montagne avec deux médailles d’or! De plus, Rosemarie Leblanc a terminé 3e et 8e, Jane Beaudry 6e, Clara Chaput 7e et 7e et Alexandra Proulx 10e.

On ne peut passer sous silence l’effort et la détermination de tous les autres coureurs de ce beau groupe de jeunes skieurs! Bravo VSC!