Mois de janvier bénéfique aux Libelllules

En volleyball féminin le mois de janvier signifie le retour des compétitions de Volleyball Québec. C’est d’ailleurs à l’école secondaire Thérèse-Martin que c’est amorcé la première compétition de Volleyball Québec. La formation des Libellules 16 ans et moins compétitionnait dans la catégorie des 17 ans et moins, mais cela ne l’a pas empêchée de se mériter la médaille d’argent derrière Sept-Iles le 13 janvier dernier.



Le 20 janvier, au Collège Laval, cette même formation décrochait la médaille d’or dans la catégorie cadette devant les Aigles de Jean-Eudes. La belle surprise de la journée est venus des Libellules 15 ans et moins qui ont finalement pris le quatrième rang derrière l’Abitibi-Témiscamingue.

Les Libellules benjamines 13 ans et moins ont continué sur leur lancée. Après leur victoire à Gatineau au début du moins, elles ont récidivé à St-Lambert en remportant la médaille de bronze dans la catégorie 14 ans et moins.



Que de beaux résultats pour le mois de janvier chez les Libellules de l’école secondaire Thérèse-Martin.