LNH : Liste de mi-saison

Annuellement, à ce temps de l’année, la centrale de recrutement de la LNH publie sa liste de mi-saison en vue du repêchage de juin. La LNH, comme les équipes qui la constituent, ont une équipe de recruteurs pour épier les candidats à travers le monde. Des candidats tous susceptibles d’être repêchés. L’équipe de recruteurs de la LNH est menée par monsieur Dan Marr, qui a longtemps fait partie des dirigeants des Trashers d’Atlanta.

Plusieurs peuvent se demander à quoi sert une telle liste. En premier lieu, ces listes servent aux équipes pour comparer leurs évaluations versus un autre groupe de recruteurs. Il n’y a pas de réponses exactes quand vient le temps d’élaborer une liste comme celle là, mais les équipes peuvent voir une certaine tendance. Ce processus peut aider à prévoir un peu le déroulement du prochain repêchage. D’un autre côté, la ligue se sert de cet outil pour faire monter l’intérêt de ses partisans pour le prochain repêchage. Il sert aussi pour faire connaître les futurs étoiles qui feront leur entrée dans la LNH. Les médias sportifs publient ces listes, ce qui donne de la visibilité autant à la ligue qu’aux joueurs. Chaque liste est subjective et ainsi apporte son lot de bonnes et moins bonnes surprises une fois que les équipes effectuent leurs choix durant le repêchage.

La liste qui vient de sortir, il y a quelques jours, inclus pas moins de sept joueurs des Voltigeurs de Drummondville. Un nombre qui démontre la qualité de nos jeunes athlètes. Veleno, Beaudin, Bernard, Guay, Lynch, Rodrigue et Moody sont nos protégés faisant partie de cette liste, soit près du tiers de notre équipe. Quand on pense aux Simoneau, Mercer, Pelletier, Eckl, Desruisseaux, Baker et Kruetzer qui feront, dans les mois ou années qui viennent, aussi partie des candidats au repêchage, on peut dire que le futur des Voltigeurs est bien présent.

D’autre part, une autre étape faisant partie de la saison des joueurs éligibles au repêchage est le match des espoirs qui a eu lieu à Guelph ce jeudi. Trois Voltigeurs, soit, Veleno, Rodrigue et Bernard faisaient partie des 40 joueurs meilleurs espoirs évoluant dans la LCH. Ce match constitue une façon pour les dirigeants des équipes de la LNH de comparer les candidats sur une même glace et aussi à la LCH de présenter ses plus beaux espoirs. Un match ne représentant pas une saison ou une carrière, les recruteurs gardent quand même un peu de réserve en évaluant ce genre de match. Il s’agit plutôt d’un outil complémentaire à leur travail.