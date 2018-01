Les grands bosseurs du monde se sont donné rendez-vous à Val Saint-côme

Le mois de janvier à Val Saint-Côme est souvent associé aux plus grands événements internationaux de ski acrobatique. À l’approche des Jeux Olympiques de Pyeong Chang, préparez-vous à assister à une compétition de bosse de haut niveau à l'occasion du championnat NORAM de bosse au Centre d’excellence acrobatique Val Saint-Côme.



Rendez-vous à la piste Alex Bilodeau le samedi pour les bosses en simple (femme en matinée et homme dès midi) et assistez à d'incroyables prestations de bosses en parallèle le dimanche.



Venez encourager des athlètes européens, américains, australiens, japonais et canadiens à Val Saint-Côme les 27 et 28 janvier prochain!



Contribuez au rayonnement de l’événement en nous faisant part de votre intérêt sur notre page Facebook www.facebook.com/CEAVSC.



Les 27 et 28 janvier, assistez à un événement spectaculaire qui mettra en vedette la relève olympienne de ski acrobatique de bosses de 2022!