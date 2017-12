La Festi-Course – Votre première course officielle de l’année!

Alors que la première belle neige est tombée, l’heure est venue de vous inscrire à la Festi-Course, l’événement sportif et familial présenté à Joliette le 10 février prochain, dans le cadre de la 36e édition du Festi-Glace de la MRC de Joliette.

Coureuses et coureurs sont invités à s’inscrire aux différentes épreuves présentées à l’occasion de cet unique rendez-vous sportif d’hiver:

- Bout’chou (5 ans et moins)

- 2 kilomètres

- 5 kilomètres

- 10 kilomètres

Jusqu’au 5 février, les participants bénéficient de tarifs réduits en s’inscrivant en ligne au www.festiglace.ca . À noter que la limite de participants est fixée à 200 personnes pour chaque épreuve, à l’exception de la course Bout’chou (illimitée).

Horaire de la journée

Les départs se feront à partir du parc Louis-Querbes (100, rue Fabre à Joliette). Mentionnons que le site ouvrira dès 7 h pour l’accueil des participants, la remise des dossards et les inscriptions tardives. Parmi les services offerts aux coureurs: médailles pour les participants de 17 ans et moins, collation, aire de stationnement, toilettes et chronométrage (dossard avec puce).