Une conférence Regards croisés, de l’Arctique à l’Afghanistan se tiendra au Cégep à Joliette

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Caroline Proulx, annoncent l’investissement de 635 000 $ pour faire de la ville de Joliette une halte culturelle incontournable et pour promouvoir l’offre d’organismes culturels de la région de Lanaudière. Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, le Musée d’art de Joliette et ses partenaires proposeront notamment la création d’une image de marque distinctive accompagnée d’une stratégie de promotion, afin d’accroître leur découverte et leur fréquentation par les Québécois.es. L’initiative mettra de l’avant les atouts culturels de la région en misant sur son histoire, sa richesse et sa variété. Celle-ci se démarque également par le caractère multisectoriel et l’ancienneté des partenaires. Le projet visant à valoriser la culture et l’art québécois est porté par le Musée d’art de Joliette auquel se sont associés des organismes, tels que le Festival de Lanaudière, le Centre culturel Desjardins et le Festival Mémoire et Racines, en collaboration avec la Ville de Joliette.