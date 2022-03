Le camp de jour d'été de la ville de Saint-Cléophas-de Brandon n'aura pas lieu cette année

Malgré les nouvelles démarches entreprises l’automne dernier, par la Ville de Joliette, visant à sécuriser la rue Beaudry, la Ville attend toujours que le ministère des Transports du Québec (MTQ) passe à l’action, ce que s'explique mal le maire, Pierre-Luc Bellerose. « Depuis maintenant dix ans, la Ville sollicite le MTQ afin que des correctifs assurant la sécurité des piétons et des automobilistes soient apportés à cette voie qui, rappelons-le, est l’une des artères principales de la ville », mentionne le maire. Les dernières requêtes de la Ville de Joliette concernent l’ajout d’un feu de circulation tout rouge, à l’intersection des rues Beaudry Nord et Saint-Louis, octroyant ainsi une priorité exclusive aux piétons et l’ajout d’un clignotant à l’intersection des rues Leduc et Beaudry Nord. En dépit des rencontres tenues avec le MTQ et des revendications multiples de la Ville par voie de résolutions du conseil municipal, force est de constater que le dossier stagne. Une situation que dénonce le maire. « Le conseil municipal et moi-même souhaitons éviter que d’autres tragédies, comme la mort de Mme Marion-Lagacé, surviennent. Nous exigeons que la demande de la Ville soit entendue par M. François Bonnardel, ministre des Transports et que des actions concrètes soient entreprises rapidement par le MTQ » conclu le maire.