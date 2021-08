Avis légal

Avis est par les présentes donné à monsieur Alain Doré, que, les travaux de réparation et d’entretien effectués par Prestige Nautique Plus Inc. sur le bateau Maxum 2300 SCR 23 pieds, portant le numéro de coque USPB17VSEI91, sont terminés depuis plus de quatre-vingt-dix (90) jours et demeurent impayés.

À défaut de communiquer avec Prestige Nautique Plus Inc. (514 298-4003 ou [email protected]) dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 19 août 2021, le détenteur disposera du bateau sans autre avis ni délai.