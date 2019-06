62 873 $ pour favoriser le contact entre les jeunes de Lanaudière et l’agriculture

L’initiative 100° de Québec en Forme est fière de remettre la somme de 62 873 $ à neuf organisations de Lanaudière, au moyen de ses deux plus récents appels de projets : « Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre » et « Cultiver l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire ».

Ces appels de projets s’inscrivent dans le cadre d’une aide financière de 1,45 M$ octroyée sur deux ans par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation au Fonds Québec en Forme pour appuyer des initiatives visant l’éducation et la sensibilisation des Québécois aux enjeux liés au système alimentaire durable. De plus, les projets retenus provenant de camps d’été bénéficient d’un financement complémentaire pouvant atteindre 1 000 $ grâce à un partenariat d’un montant de 7 000 $ avec la Fondation Tremplin Santé.

Les appels de projets « Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre » ainsi que « Cultiver l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire » avaient pour objectif d’enseigner aux jeunes la provenance des aliments et les différentes composantes du système alimentaire, en plus de les conscientiser relativement à l’impact de leurs choix de consommation.

Au total, 123 organisations québécoises bénéficieront d’un coup de pouce de la part de 100°. Parmi elles figurent des écoles primaires et secondaires, des CPE, des camps d’été, des municipalités, des MRC et des organismes publics. Les projets visant à créer des jardins pédagogiques se sont vu remettre jusqu’à 15 000 $ alors que ceux visant à développer des activités ont reçu jusqu’à 5 000 $ de financement.

« Je suis fier d’appuyer la réalisation de ces projets de jardins pédagogiques et d’activités qui contribueront à éduquer et à sensibiliser nos jeunes en matière d’alimentation saine, locale et écoresponsable. Ces projets s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la Politique bioalimentaire 2018-2025 –Alimenter notre monde, qui vise notamment à soutenir le développement des connaissances et des compétences alimentaires et culinaires des Québécois », souligne M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Aperçu des projets retenus

Ø Jardinons sur le toit, École de la Seigneurie, Mascouche

Ø Le parc à vivres : une forêt pour se nourrir, Comité environnement de l’Île Dupas, La Visitation-de l’Île-Dupas

Ø Saint-Félix agricole, Municipalité de Saint-Félix-de-Valois

Ø Au CPE Aux Portes du Matin, on jardine!, CPE Aux Portes du Matin, Lavaltrie

Ø L’Ami-Soleil embarque dans le système alimentaire, École primaire de l'Ami-Soleil, Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Ø De la ferme à la classe, École secondaire des Rives, Terrebonne

Ø Le rucher du CLA, Collège de l'Assomption, L'Assomption

Ø Cultiver l'avenir au CPE BOUTE EN TRAIN, CPE BOUTE EN TRAIN, Saint-Esprit

Ø Projet cultiver l’avenir : École Dominique Savio, École Dominique Savio, Saint-Esprit

Près de 800 000 $ investis dans la province

Au total, ce sont 123 organisations québécoises qui se voient remettre du financement.

« Les potagers éducatifs, les forêts nourricières, les ateliers ludiques et les jardins nouvellement mis sur pied sauront sans aucun doute piquer la curiosité des jeunes. Ces projets leur permettront d’acquérir plusieurs connaissances à propos du domaine agricole, en plus de leur donner la possibilité de contribuer concrètement à un projet collectif. De plus, ces accomplissements renforciront certainement l’estime de plusieurs jeunes! », affirme Frédéric Therrien, directeur de l’initiative 100° chez Québec en Forme.

Pour consulter la liste complète des projets retenus : https://centdegres.ca/financement

À propos de 100°

Initiative de Québec en Forme, 100° rassemble une communauté de gens engagés dans la promotion de la santé chez les jeunes. Il s’agit d’un espace où sont réunis les éléments clés – réseautage – enseignement- financement- soutien- pour concrétiser les projets destinés au mieux-être de la collectivité. www.centdegres.ca

À propos de Québec en Forme

Québec en Forme est engagé au service de la prévention par les saines habitudes de vie auprès des Québécois depuis 2002. Il est l’allié des décideurs qui investissent dans les saines habitudes de vie. Son rôle est d’orchestrer, promouvoir et réaliser les actions nécessaires pour engager les décideurs tout en maintenant son réseau fort, actif et allumé. www.quebecenforme.org