La Fondation des Canadiens pour l'enfance remet un don de 15 000 $ pour faire bouger les jeunes de Lanaudière

Le 17 septembre dernier, la Fondation des Canadiens pour l’enfance est heureuse d’offrir à des jeunes de Lanaudière handicapés intellectuellement l’opportunité de participer à des programmes d’activité physique dans un environnement stimulant, sécuritaire et adapté à leurs besoins au don octroyé à la Fondation Espace Jeunesse. Le montant remis servira à faire l’achat de vélos adaptés aux besoins particuliers des élèves de l'école.

La remise du chèque symbolique d’une somme de 15 000 $ s’est déroulée au Centre Bell lors d’un match des Canadiens en présence de Madame Caroline Saulnier, présidente du conseil d’administration de la Fondation Espace Jeunesse, Monsieur Raynald Henry, deux enfants bénéficiaires du programme et leurs parents, Monsieur Luc Papineau, vice-président, Courtage et Gestion privée chez Valeurs mobilières Desjardins, Monsieur Léonard Primeau, vice-président,gestionnaire de portefeuille, de la succursale de Valeurs mobilières Desjardins de Joliette et de Monsieur Réjean Houle, ambassadeur et membre du conseil d’administration de la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

« Aujourd’hui, nous souhaitons mettre en valeur les actions positives d’un organisme de la région. Nous ne pouvons insister assez sur l’importance d’offrir aux jeunes dans le besoin les mêmes avantages que les autres jeunes de leur âge en leur donnant la possibilité de connaître les bienfaits d’une vie saine et de participer régulièrement à des activités de sports et de loisirs » a affirmé Mme Geneviève Paquette, directrice générale de la Fondation. « Il est également important pour nous de souligner l’extraordinaire contribution de VMD à la cause des enfants et de reconnaître tout spécialement l’engagement et la générosité de l’équipe de la succursale de Joliette ».

Valeurs mobilières Desjardins accompagne la Fondation dans sa mission auprès des jeunes plus vulnérables depuis plus de seize ans. Grâce à diverses initiatives de collectes de fonds et à la générosité de ses employés, VMD a remis plus de six millions de dollars à la Fondation, permettant à celle-ci d’apporter son soutien à des centaines d’organismes œuvrant pour le bien-être de milliers d’enfants dans le besoin, aux quatre coins du Québec.

À propos de la Fondation des Canadiens pour l’enfance

La Fondation des Canadiens pour l’enfance encourage l’activité physique ainsi que l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie chez les jeunes défavorisés âgés de 4 à 17 ans. Depuis sa création en août 2000, elle a investi plus de 30 millions de dollars dans la communauté, avec le programme BLEU BLANC BOUGE et des dons à plus de 800 organismes œuvrant pour le bien-être des enfants les plus vulnérables à travers le Québec. La Fondation réalise son mandat de deux façons : tout d’abord, par la mise en œuvre d’un projet phare unique – le programme BLEU BLANC BOUGE – qui consiste à construire des patinoires communautaires réfrigérées et multisports, de même que par l’octroi d’un soutien financier à des organismes dont les projets et les programmes permettent aux enfants d’adopter de saines habitudes de vie en étant plus actifs.