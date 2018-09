12 913 $ remis à 3 écoles de Lanaudière pour repenser leur cour d’école

Par le biais de son appel de projets « Ma cour, mes amis, mon école », l’initiative 100° et le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) sont heureux de remettre 12 931 $ à trois écoles de Lanaudière pour la bonification et l’amélioration de leur cour d’école. Considérant que les élèves passent entre 50 et 70 % de leurs temps à l’école en position assise, les périodes dans la cour d’école sont vitales à leur développement et à l’apprentissage d’un mode de vie sain et actif.

Le MEES est partenaire de cet appel de projets pour le soutien à la réalisation ou la bonification de projets visant à accroître l’accessibilité au matériel de jeu, et ce, en toute saison. L’appel de projets « Ma cour, mes amis, mon école », lancé en avril dernier, visait à aider les écoles primaires et secondaires à mettre en place des projets favorisant le plaisir de bouger dehors. Répondant aux critères du comité de sélection, les trois projets de la région favorisant le jeu libre et actif, la pratique d’activités physiques et sportives à l’année de même que l’accessibilité à du matériel de jeu ont reçu jusqu’à 5 000 $ de financement.

« Pour encourager les jeunes à bouger davantage, il importe de leur offrir un milieu de vie agréable adapté à leurs besoins qui incite à l’activité physique. L’initiative de 100° vient ainsi soutenir trois projets porteurs dans la région et donc contribuer au mieux-être de centaines d’enfants », affirme Ann-Marie Picard, ambassadrice de la communauté 100° à Lanaudière, dont le rôle consiste à promouvoir l’engagement et à soutenir ceux qui veulent créer de nouveaux projets avec 100°.

Zoom sur les projets retenus

École des Cascades – Un tourbillon de plaisir!

École Gareau – Jeunes leaders

École spécialisée Alphonse-Desjardins – À vos marques, prêts, bougez!

Plus d’un demi-million de dollars remis partout au Québec

Au total, ce sont 105 écoles, soit 89 écoles primaires, 10 établissements secondaires et 6 écoles primaires et secondaires, qui se voient remettre du financement.

« Il n’y a pas de doute que des aires extérieures attrayantes, variées et adaptées encourageront les jeunes à bouger davantage. Les bienfaits de l’activité physique sur la concentration et la motivation sont indéniables et des cours d’école actives constitueraient certainement un facteur de réussite pour ces jeunes. C’est très encourageant de voir la grande participation des écoles à cet appel de projets et le désir du personnel de valoriser l’activité physique au sein de leur établissement. Ce sont près de 30 000 enfants, de partout au Québec, qui profiteront de ces améliorations, et ce, dès la prochaine année scolaire», souligne Frédéric Therrien, directeur de l’initiative 100° chez Québec en Forme.

Pour consulter la liste complète des projets retenus : https://centdegres.ca/ financement

À propos de 100°

Initiative de Québec en Forme, 100° rassemble une communauté de gens engagés dans la promotion de la santé chez les jeunes. Il s’agit d’un espace où sont réunis les éléments clés – réseautage – enseignement- financement- soutien- pour concrétiser les projets destinés au mieux-être de la collectivité. www.centdegres. ca

À propos de Québec en Forme

Québec en Forme est engagé au service de la prévention par les saines habitudes de vie auprès des Québécois depuis 2002. Il est l’allié des décideurs qui investissent dans les saines habitudes de vie. Son rôle est d’orchestrer, promouvoir et réaliser les actions nécessaires pour engager les décideurs tout en maintenant son réseau fort, actif et allumé.www.quebecenforme.org