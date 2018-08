Planifier la fabrication d'un garage sur mesure

Vous possédez une résidence et vous aimeriez vous faire construire un garage pour abriter votre voiture? Pourquoi ne pas faire affaire avec un garage sur mesure pour la fabrication d’un garage entièrement adapté à vos besoins?

Les avantages de posséder un garage

Déjà, les avantages de se faire construire un garage pour sa maison sont nombreux. Tout d’abord, cela vous permet d’avoir un abri permanent, pour être en mesure de ranger votre voiture en toute saison.

En effet, quoi de plus désagréable, l’hiver, que d’avoir à déblayer sa voiture qui refuse de partir en raison du froid intense qui règne à l’extérieur? Avec un garage, vous n’avez pas ce type de problème. Cela vous épargne non seulement des heures de plaisir à pelleter la neige, mais cela protège également la carrosserie et les pièces de votre voiture contre les dommages que le sel, le calcium et le froid peuvent occasionner. Sans compter les égratignures que les balais à neige peuvent causer à la carrosserie et le fait que les essuie-glaces sont particulièrement vulnérables aux cassures en cas de froid extrême.

Un garage vous donne ainsi l’occasion de conserver votre voiture au chaud et de ne pas avoir à démarrer votre moteur à l’avance, le matin, avant de partir. Pour encore plus de confort, il est également possible de vous munir d’une porte électrique et d’ouvrir automatiquement la porte de votre garage sans avoir à sortir de votre auto. Il est toutefois recommandé de ne pas trop chauffer son garage pendant la saison froide, afin de ne pas accélérer ce qu’on appelle le phénomène d’oxydation.

Un espace de rangement idéal

Outre le fait d’abriter votre voiture en toute saison, le garage vous offre un espace de rangement supplémentaire pour entreposer les articles dont vous ne vous servez pas. En effet, complément de rangement par excellence à la maison, le garage est l’endroit idéal où ranger ses pneus, ses électroménagers, ses livres, ses meubles et ses accessoires de nettoyage et de ménage; bref, le garage sert un peu de fourre-tout et de lieu de débarras et Dieu sait qu’on a besoin de ce genre d’espace dans une maison! Au printemps, pour alléger votre garage, pourquoi ne pas en profiter pour faire un bon ménage et organiser une vente-débarras?

La conception d’un garage sur mesure

La conception d’un espace de rangement sur mesure vous offre l’avantage de personnaliser votre espace en fonction de vos besoins. Il est ainsi possible de se faire construire un garage simple, double ou triple, un garage agricole ou encore un garage commercial pour entreposer sa flotte de véhicules. L’avantage est que tout est personnalisé de A à Z. Le client peut en outre choisir la superficie, la disposition intérieure, les matériaux, le style de construction, la couleur, le système électrique, le modèle d’ouvre-porte, etc.

Si vous faites appel à une entreprise spécialisée, vous bénéficierez d’une main-d’œuvre qualifiée et compétente, qui sera en mesure de vous conseiller le bon type de garage pour répondre à vos besoins. Pour planifier la conception d’un garage sur mesure, contactez une entreprise spécialisée en conception de garage.